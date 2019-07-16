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Ракурс
Внеочередное заседание Рады созывает Офис президента накануне выборов, фото — flickr.com

У Зеленского инициировали еще одно заседание Рады накануне выборов

16 июл 2019, 11:17
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Заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка 16 июля анонсировал созыв внеочередного заседания парламента для принятия антикоррупционных инициатив.

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Об этом чиновник сообщил сегодня в выступлении на форуме «Установление справедливости — повестка дня для будущего парламента».

Офис президента намерен обратиться в Раду с требованием о созыве такого заседания в четверг, 18 июля. В повестку дня у Зеленского намерены включить законопроекты, способствующие эффективной работе Антикоррупционного суда, а также закон о незаконном обогащении.

От нового парламента мы требуем пересмотреть законы относительно предотвращения коррупции, в частности, в политическом секторе, а также уголовно-процессуальное законодательство. Также мы стремимся к настоящей судебной реформе, — заявил Рябошапка.

Напомним, на прошлой неделе Рада приняла Избирательный кодекс и ряд других важных законов. После этого парламент восьмого созыва ушел на каникулы накануне досрочных выборов.

Источник: Ракурс


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У Зеленского инициировали еще одно заседание Рады накануне выборов

Офис президента обратится к Раде с требованием созвать 18 июля внеочередное заседание парламента. В повестку дня включат законопроекты, способствующие эффективной работе Антикоррупционного суда, а также закон о незаконном обогащении

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