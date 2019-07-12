Парубий закрыл заключительное пленарное заседание парламента VIII созыва, скриншот трансляции

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Ракурс

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий 12 июля закрыл заключительное пленарное заседание парламента восьмого созыва.

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Как сообщается в трансляции из зала заседаний Рады Парубий также объявил, что десятая сессия Верховной Рады Украины восьмого созыва завершит работу 19 июля 2019 года.

Спикер подытожил работу Верховной Рады VIII созыва в полупустом зале заседаний, хотя провести депутатов в отставку и поблагодарить их за работу пришел весь состав правительства во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Депутат Борислав Береза ​​опубликовал традиционную фотографию с заседания парламента, которое происходит в последний рабочий день недели. Он отметил, что хотя с третьей попытки утром зарегистрировались 229 депутатов, количество нардепов реально было гораздо меньшим.

На следующей неделе, накануне выборов, нардепы будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях Рады.

Напомним, что досрочные выборы народных депутатов в Верховную Раду состоятся в воскресенье, 21 июля. Такое решение принял президент Украины Владимир Зеленский, объявив об этом после роспуска действующего парламента.

Сегодня, в последний день пленарных заседаний Рады восьмого созыва депутаты успели заблокировать попытку отменить решение о Избирательный кодекс.