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Парубий закрыл заключительное пленарное заседание парламента VIII созыва, скриншот трансляции

«До встречи в Раде!»: Парубий в полупустом зале закрыл заключительное пленарное заседание парламента VIII созыва (ФОТО)

12 июл 2019, 13:51
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Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий 12 июля закрыл заключительное пленарное заседание парламента восьмого созыва.

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Как сообщается в трансляции из зала заседаний Рады Парубий также объявил, что десятая сессия Верховной Рады Украины восьмого созыва завершит работу 19 июля 2019 года.

Спикер подытожил работу Верховной Рады VIII созыва в полупустом зале заседаний, хотя провести депутатов в отставку и поблагодарить их за работу пришел весь состав правительства во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Депутат Борислав Береза ​​опубликовал традиционную фотографию с заседания парламента, которое происходит в последний рабочий день недели. Он отметил, что хотя с третьей попытки утром зарегистрировались 229 депутатов, количество нардепов реально было гораздо меньшим.

На последнем пленарном заседании Рады аншлага не было, фото — Фейсбук Б.Березы

На следующей неделе, накануне выборов, нардепы будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях Рады.

Напомним, что досрочные выборы народных депутатов в Верховную Раду состоятся в воскресенье, 21 июля. Такое решение принял президент Украины Владимир Зеленский, объявив об этом после роспуска действующего парламента.

Сегодня, в последний день пленарных заседаний Рады восьмого созыва депутаты успели заблокировать попытку отменить решение о Избирательный кодекс.

Источник: Ракурс


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«До встречи в Раде!»: Парубий в полупустом зале закрыл заключительное пленарное заседание парламента VIII созыва (ФОТО)

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