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Ракурс
Кузьмин снова баллотируется в Верховную Раду. Фото: "Цензор.НЕТ"

Кузьмин снова баллотируется в Верховную Раду

12 июл 2019, 13:41
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Ренат Кузьмин вновь баллотируется в Верховную Раду. Соответствующее решение принял шестой апелляционный административный суд.

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Постановление Центральной избирательной комиссии об отмене регистрации Кузьмина в качестве кандидата в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах отменено. Об этом проинформировал Артем Захаров, адвокат бывшего заместителя генпрокурора, на своей странице в Facebook.

На ситуацию в соцсетях отреагировала и Лариса Сарган, пресс-секретарь генерального прокурора, подтвердив восстановление в регистрации на выборах «одиозного прокурора Кузьмина».

Таким образом, экс-заместитель генпрокурора времен правления Януковича появится в избирательном списке от партии Медведчука «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Напомним, что досрочные выборы народных депутатов в Верховную Раду состоятся в воскресенье, 21 июля. Такое решение принял президент Украины Владимир Зеленский, объявив об этом после роспуска последнего состава действующего парламента.

Также ранее Окружной административный суд Киева отклонил иск Кузьмина к кандидату в народные депутаты Андрею Парубию, в котором прокурор требовал признать противоправными действия Парубия во время пленарного заседания Верховной Рады.

Источник: Ракурс


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