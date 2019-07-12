Серверный скандал: ГБР прокомментировало историю с обысками в Офисе президента. Фото: скриншот видео А.Данилюка

https://racurs.ua/n124212-servernyy-skandal-gbr-prokommentirovalo-istoriu-s-obyskami-v-ofise-prezidenta.html

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В Государственном бюро расследований Украины прокомментировали информацию об обысках в Офисе президента, распространенную вчера некоторыми средствами массовой информации.

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Детективы уверяют, что 11 июля никаких следственных действий в Офисе президента Украины не проводили, а сообщение «анонимного источника», на которое вчера ссылался ряд СМИ, не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ГБР.

В ведомстве считают, что эта распространенная информация может дискредитировать их, а также Украину. Объясняют тем, что если правоохранительный орган, который расследует действия топ-чиновников и военные преступления, в информационном пространстве связывают с российскими спецслужбами, то это может служить ударом по самому государству.

Вчера некоторые украинские СМИ сообщали, что в Офисе президента детективы ГБР проводят расследование исчезновения компьютерной техники из ситуативной комнаты. Речь шла о том, что следователи якобы интересовались протоколами заседаний, а также допрашивали людей, обеспечивавших секретность в этом помещении.

В ГБР заявили, что защищают национальные интересы при расследовании преступлений и привлечении виновных к ответственности несмотря на их должности, связи и ресурсы.

Напомним, что в конце мая 2019 года Киевское теруправление ГБР начало досудебное расследование в связи с возможной потерей секретной информации вследствие исчезновения компьютеров и серверов из ситуативной комнаты в Администрации президента Украины.