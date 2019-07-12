Биржу криптовалют ограбили на 32 млн долл. в Японии. Фото: Medium

https://racurs.ua/n124211-birju-kriptovalut-ograbili-na-32-mln-doll-v-yaponii.html

Ракурс

В Японии ограбили онлайн-биржу криптовалют Bitpoint. Сумма ущерба составляет 32 млн долл.

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Неизвестные хакеры вывели криптовалюту из лицензированной биржи, на которой торгуют 5 криптовалютами: Bitcoin, Bitcoin наличные, Ether, Litecoin и XRP. Об этом сообщает портал CoinDesk, передает «Укринформ».

После выявления факта ограбления биржа приостановила свою работу на неустановленный срок. Пока не удается установить, на какой стадии была украдена криптовалюта.

Для Японии это уже не первое масштабное ограбление криптобиржи. В сентябре прошлого года ограбили другую лицензированную криптобиржу Zaif. Тогда убытки составили 60 млн долл.

Как ранее сообщал «Ракурс», в конце июня рынок биткоина столкнулся с массовыми перебоями и падениями. Так, 27 июня цена биткоина за 15 мин. упала более чем 1,7 тыс. долл. На фоне этих сбоев на рынке на некоторое время ушла в офлайн биржа Coinbase.