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Ракурс
Біржу криптовалют пограбували на 32 млн дол. у Японії. Фото: Medium

Біржу криптовалют пограбували на 32 млн дол. у Японії

12 лип 2019, 13:18
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У Японії пограбували онлайн-біржу криптовалют Bitpoint. Сума збитків становить 32 млн дол.

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Невідомі хакери вивели криптовалюту з ліцензованої біржі, на якій торгують 5 криптовалютами: Bitcoin, Bitcoin готівка, Ether, Litecoin та XRP. Про це повідомляє портал CoinDesk, передає «Укрінформ».

Після виявлення факту пограбування біржа призупинила свою роботу на невстановлений термін. Наразі не вдається встановити, на якій стадії була вкрадена криптовалюта.

Для Японії це вже не перше масштабне пограбування криптобіржі. У вересні минулого року пограбували іншу ліцензовану криптобіржу Zaif. Тоді збитки склали 60 млн дол.

Як раніше повідомляв «Ракурс», наприкінці червня ринок біткоїну зіткнувся з масовими перебоями та падіннями. Так, 27 червня цінабіткоїна за 15 хв. впала на понад 1,7 тис. дол. На тлі цих збоїв на ринку на деякий час пішла в офлайн біржа Coinbase.

Джерело: Ракурс


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