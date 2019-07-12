Верховный суд подтвердил решение ЦИК о снятии Клюева с выборов. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/n124210-verhovnyy-sud-podtverdil-reshenie-cik-o-snyatii-klueva-s-vyborov.html

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Верховный суд оставил в силе решение Центральной избирательной комиссии об отмене регистрации Андрея Клюева, экс-главы администрации Виктора Януковича, кандидатом в депутаты Верховной Рады на предстоящих выборах.

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ВС пересмотрел в апелляционном порядке дело по иску Андрея Клюева и «Либеральной партии Украины» к ЦИК. В результате решение ЦИК было признано законным и оставленно без изменений, так как не было предоставлено доказательств о проживании Клюева на территории Украины на протяжении пяти лет. Об этом сегодня, 12 июля, информирует «Судебная власть Украины».

Ранее Центральной избирательной комиссией Клюев был зарегистрирован как кандидат в депутаты на внеочередные выборы в Верховную Раду. После этого ЦИК отменила его регистрацию по просьбе министра внутренних дел Арсена Авакова.

По словам Авакова, Клюев не проживал на территории Украины с 2014 года, и поэтому его участие в выборах противоречит действующему законодательству.

Напомним, что ранее Генпрокуратура заявляла о намерении задержать Клюева по его прибытии в Украину. По утверждению Сергея Горбатюка, начальника управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины, экс-глава администрации Януковича находится в розыске и есть постановление на его задержание.