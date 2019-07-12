Верховний суд підтвердив рішення ЦВК про зняття Клюєва з виборів. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n124210-verhovnyy-sud-pidtverdyv-rishennya-cvk-pro-znyattya-kluieva-z-vyboriv.html

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Верховний суд залишив дійсним рішення Центральної виборчої комісії про скасування реєстрації Андрія Клюєва, екс-глави адміністрації Віктора Януковича, кандидатом в депутати Верховної Ради на майбутніх виборах.

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ВС переглянув в апеляційному порядку справу за позовом Андрія Клюєва і «Ліберальної партії України» до ЦВК. У результаті рішення ЦВК було визнано законним і залишене без змін, так як не було надано доказів щодо проживання Клюєва на території України протягом п’яти років. Про це сьогодні, 12 липня, інформує «Судова влада України».

Раніше Центральною виборчою комісією Клюєв був зареєстрований як кандидат у депутати на позачергові вибори до Верховної Ради. Після цього ЦВК скасувала його реєстрацію на прохання міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

За словами Авакова, Клюєв не проживав на території України з 2014 року, і тому його участь у виборах суперечить чинному законодавству.

Нагадаємо, що раніше Генпрокуратура заявляла про намір затримати Клюєва після його прибуття до України. За твердженням Сергія Горбатюка, начальника управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України, екс-глава адміністрації Януковича знаходиться у розшуку і є постанова на його затримання.