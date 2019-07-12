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Ракурс
У Раді заблокували спробу скасувати рішення про Виборчий кодекс, фото — flickr.com

У Раді заблокували спробу скасувати рішення про Виборчий кодекс

12 лип 2019, 12:31
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Верховна Рада на заключному пленарному засіданні 12 липня не підтримала проект постанови про скасування рішення Верховної Ради України від 11 липня про прийняття в цілому проекту Виборчого кодексу України.

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Про це повідомляється у трансляції з Ради.

Спікер Андрій Парубій оголосив до розгляду проект постанови № 3112−1-П, яка скасовує ухвалений нардепами вчора закон про Виборчий кодекс.

У Раді виступив один з авторів проекту Дмитро Святашу. Він наполягав, що Виборчий кодекс був прийнятий з порушеннями, оскільки депутати ухвалили його з 17-ї спроби.

Народні депутати виступили в обговоренні. Зокрема, Парубій відповів Святашу, що народні обранці справді 17 разів голосували у процесі ухвалення кодексу, але йшлося про повернення до розгляду питання. Рішення щодо ухвалення Виборчого кодексу голосувалося тільки один раз.

За результатами голосування проект про скасування постанови набрав тільки два голоси «за» і був відхилений.

Нагадаємо, що ухвалення Виборчого кодексу з відкритими списками, за який вчора проголосували 230 депутатів парламенту, в команді президента України Володимира Зеленського назвали «однією великою ганьбою».

Джерело: Ракурс


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