У Зеленського назвали ганьбою ухвалений парламентом Виборчий кодекс. Фото: "Антикор"

https://racurs.ua/ua/n124205-u-zelenskogo-nazvaly-ganbou-uhvalenyy-parlamentom-vyborchyy-kodeks.html

Ракурс

Ухвалення Виборчого кодексу з відкритими списками, за який вчора проголосували 230 депутатів парламенту, в команді президента України Володимира Зеленського назвали «однією великою ганьбою».

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Представник президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді і кандидат в народні депутати від політичної партії «Слуга народу» Руслан Стефанчук вважає, що під час прийняття Виборчого кодексу на «одну велику ганьбу» перетворилося те, що депутати назвали справою честі цього складу Верховної Ради. Про це він заявив у ефірі ТСН.

За його словами, у ході прийняття Виборчого кодексу було порушення регламенту і наразі він не знає, чи підпише Зеленський цей документ.

Також Стефанчук зазначив, що в команді президента проаналізують новий Виборчий кодекс і тільки після цього ухвалюватимуть рішення щодо його підписання. При цьому радник Зеленського зауважив, що жодного відходу від відкритих списків у новій Верховній Раді з боку партії «Слуга народу» не буде, тому що сам президент теж виступає за відкриті списки.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Виборчий кодекс України, який передбачає проведення виборів за відкритими списками, Верховна Рада ухвалила на пленарному засіданні 11 липня. Документ було розглянуто в другому читанні, його підтримали 230 народних депутатів.