У Зеленского назвали позором принятый парламентом Избирательный кодекс. Фото: "Антикор"

https://racurs.ua/n124205-u-zelenskogo-nazvali-pozorom-prinyatyy-parlamentom-izbiratelnyy-kodeks.html

Ракурс

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Принятие Избирательного кодекса с открытыми списками, за который вчера проголосовали 230 депутатов парламента, в команде президента Украины Владимира Зеленского назвали «одним большой позором».

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде и кандидат в народные депутаты от политической партии «Слуга народа» Руслан Стефанчук считает, что во время принятия Избирательного кодекса в «один большой позор» превратилось то, что депутаты назвали делом чести этого состава Верховной Рады. Об этом он заявил в эфире ТСН.

По его словам, в ходе принятия Избирательного кодекса было нарушение регламента и теперь он не знает, подпишет ли Зеленский этот документ.

Также Стефанчук отметил, что в команде президента проанализируют новый Избирательный кодекс и только после этого будут принимать решение о его подписании. При этом советник Зеленского заметил, что никакого отхода от открытых списков в новой Верховной Раде со стороны партии «Слуга народа» не будет, потому что сам президент тоже выступает за открытые списки.

Ранее «Ракурс» сообщал, что Избирательный кодекс Украины, который предусматривает проведение выборов по открытым спискам, Верховная Рада приняла на пленарном заседании 11 июля. Документ был рассмотрен во втором чтении, его поддержали 230 народных депутатов.