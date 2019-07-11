Рада рассматривает Избирательный кодекс, отставку Климкина и постановление о возвращении России в ПАСЕ, фото — flickr.com

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Ракурс

Четверг, 11 июля, станет важным днем ​​в украинском парламенте. Сегодня Рада готовится проголосовать законопроект об Избирательном кодексе, а также принять ряд других важных решений.

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Правки в проект Избирательного кодекса депутаты рассматривали в течение июня-июля. Он предусматривает ликвидацию мажоритарной системы, а также внедрение сугубо пропорциональной (партийной) системы выборов в парламент. За депутатов будут голосовать в 27 избирательных регионах.

Депутаты также рассмотрят отставку министра иностранных дел Павла Климкина и назначение нового министра, законопроекты о военных капелланах, о правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы, заложников, или осужденных на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами.

В Раде также рассмотрят проект постановления о заявлении Верховной Рады Украины по поводу восстановления полномочий делегации Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Кроме того, Рада готовится к принятию закона о полном среднем образовании, отчета временной следственной комиссии о гибели Екатерины Гандзюк и нападениях на общественных активистов.

Кроме того, сегодня состоится внеочередное заседание, на котором рассмотрят два законопроекта, касающихся усиления ответственности за сексуальные преступления, совершенные в отношении детей. В частности, речь идет о химической кастрации педофилов и введении реестра сексуальных преступников.