Рада розглядає Виборчий кодекс, відставку Клімкіна і постанову щодо повернення Росії в ПАРЄ, фото — flickr.com

https://racurs.ua/ua/n124157-vajkyy-den-rady-parlament-rozglyadaie-vyborchyy-kodeks-vidstavku-klimkina-i-postanovu-schodo.html

Ракурс

Четвер, 11 липня, стане важливим днем в українському парламенті. Сьогодні Рада готується проголосувати законопроект про Виборчий кодекс, а також ухвалити декілька інших важливих рішень.

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Правки до проекту Виборчого кодексу депутати розглядали впродовж червня-липня. Він передбачає ліквідацію мажоритарної системи, а також впровадження суто пропорційної (партійної) системи виборів до парламенту. Депутатів обиратимуть у 27 виборчих регіонах.

Депутати також розглянуть відставку міністра закордонних справ Павла Клімкіна і призначення нового міністра, законопроекти про військових капеланів, про правовий статус і соціальні гарантії осіб, які незаконно позбавлені волі, заручників, або засуджених на тимчасово окупованих територіях України та за її межами.

У Раді також розглянуть проект постанови про заяву Верховної Ради України з приводу відновлення повноважень делегації Російської Федерації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

Крім того, Рада готується до ухвалення законо про повну середню освіту, звіту тимчасової слідчої комісії щодо загибелі Катерини Гандзюк та нападів на громадських активістів.

Крім того, сьогодні відбудеться позачергове засідання, на якому розглянуть два законопроекти, які стосуються посилення відповідальності за сексуальні злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього. Зокрема, йдеться про хімічну кастрацію педофілів і запровадження реєстру сексуальних злочинців.