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Шторм в Греции вырывал деревья, срывал крыши, погибли шесть туристов, фото — Reuters

Шторм в Греции вырывал деревья, срывал крыши, погибли шесть туристов (ФОТО, ВИДЕО)

11 июл 2019, 09:30
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В туристическом регионе Греции вечером 10 июля прокатился шторм. Ветер вырывал деревья, разрушал крыши, погибли шесть иностранных туристов, в том числе двое детей.

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Еще более 100 человек получили травмы в результате ветра, дождя и града, от которых пострадали курорты в районе Халкидики, сообщает CBS.

У большинства пострадавших переломы, часть людей получила травмы головы в результате падения деревьев и других предметов.

Шторм в Греции вырывал деревья, срывал крыши, погибли шесть туристов, фото — Reuters

В Греции погибли гражданин России и его двухлетний сын. Их убило упавшее возле отеля дерево. На мать с сыном из Румынии рухнула крыша во время ужина. Супружеская пара из Чехии погибла, после того, как их трейлер снесло ветром. Их сын был ранен, внук не пострадал, но находится в шоковом состоянии.

Синоптики удивлены такими плохими погодными условиями, поскольку лето в Греции обычно горячее и сухое. Власти объявили в Халкидики чрезвычайное положение.

Шторм в Греции вырывал деревья, срывал крыши, погибли шесть туристов, фото — Reuters

Шторм в Греции вырывал деревья, срывал крыши, погибли шесть туристов, фото — Reuters

Напомним, что 10 июля на севере Италии пронесся ураган, который с корнем вырывал деревья, уничтожил десятки автомобилей и нанес ущерб приморским городкам. На побережье Адриатического моря выпал гигантский град.


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