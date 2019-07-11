Шторм у Греції виривав дерева, руйнував дахи, загинули шестеро туристів, фото — Reuters

https://racurs.ua/ua/n124156-shtorm-u-greciyi-vyryvav-dereva-ruynuvav-dahy-zagynuly-shestero-turystiv-foto-video.html

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У туристичному регіоні Греції увечері 10 липня прокотився шторм. Вітер виривав дерева, руйнував дахи, загинули шестеро іноземних туристів, в тому числі двоє дітей.

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Ще понад 100 людей отримали травми внаслідок вітру, дощу і граду, що вразили курорти в районі Халкідікі, повідомляє CBS.

У більшості постраждалих переломи, частина людей дістала травми голови внаслідок падіння дерев та інших предметів.

У Греції загинули росіянин і його дворічний син, яких вбило дерево, що впало на них біля готелю. На матір з сином з Румунії впав дах під час вечері. Подружня пара з Чехії загинула, оскільки їхній трейлер знесло вітром. Їхній син дістав поранення, онук не постраждав, але перебуває в шоковому стані.

Синоптики здивовані такими поганими погодними умовами, оскільки літо в Греції зазвичай гаряче і сухе. Влада оголосила в Халкідікі надзвичайний стан.

Нагадаємо, що 10 липня на півночі Італії пронісся ураган, який з корінням виривав дерева, знищив десятки автомобілів і завдав збитків приморським містечкам. На узбережжі Адріатичного моря випав гігантський град.