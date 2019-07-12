Первый украинец с синдромом Дауна получил высшее образование. Фото: страница Леси Бондарчук в Facebook

https://racurs.ua/n124204-pervyy-ukrainec-s-sindromom-dauna-poluchil-vysshee-obrazovanie.html

Ракурс

Впервые в Украине студент с синдромом Дауна получил диплом бакалавра истории. Богдан Кравчук успешно окончил Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки.

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По словам Леси Бондарук, сотрудницы Украинского института национальной памяти, 5 лет назад талантливый парень и его мама Евгения Кинах боролись за право получить высшее образование человеку с особыми потребностями. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Бондарук особенно отметила заслугу Министерства образования в успешной борьбе с советскими установками 70-х годов, при которых человеку с особыми потребностями получить высшее образование было невозможно.

К тому же, как заявила Бондарук, Богдан Кравчук не только добросовестно учился в университете, но и был гораздо успешнее своих сверстников. Парень понимал, что не мог не оправдать доверия к его возможностям, и благодаря огромной помощи его мамы успешно завершил обучение.

Напомним, что в октябре 2018 года украинскими властями был подписан закон об инклюзивном образовании, согласно которому значительно упростился доступ к образовательным услугам лицам с особыми потребностями.