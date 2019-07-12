Перший українець з синдромом Дауна здобув вищу освіту. Фото: сторінка Лесі Бондарчук у Facebook

https://racurs.ua/ua/n124204-pershyy-ukrayinec-z-syndromom-dauna-zdobuv-vyschu-osvitu.html

Ракурс

Вперше в Україні студент із синдромом Дауна отримав диплом бакалавра історії. Богдан Кравчук успішно закінчив Східноєвропейський університет ім. Лесі Українки.

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За словами Лесі Бондарук, співробітниці Українського інституту національної пам’яті, 5 років тому талановитий хлопець і його мама Євгенія Кінах боролися за право отримати вищу освіту людині з особливими потребами. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Бондарук особливо відзначила заслугу Міністерства освіти в успішній боротьбі із радянськими установками 70-х років, за яких людині з особливими потребами отримати вищу освіту було неможливо.

До того ж, як заявила Бондарук, Богдан Кравчук не тільки сумлінно вчився в університеті, а й був набагато успішнішим за своїх однолітків. Хлопець розумів, що не міг не виправдати довіри до його можливостей, і завдяки величезній допомозі його мами успішно завершив навчання.

Нагадаємо, що у жовтні 2018 року українською владою був підписаний закон про інклюзивну освіту, згідно з яким значно спростився доступ до освітніх послуг особам із особливими потребами.