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Ракурс
Автомобіль в'їхав в річку в Росії: загинули шестеро дітей. Фото: 112 Украина

Автомобіль в’їхав в річку в Росії: загинули шестеро дітей

12 лип 2019, 11:09
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У Росії автомобіль УАЗ перекинувся в річку. В результаті події загинули десятеро осіб, серед яких шестеро неповнолітніх дітей.

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Трагічний інцидент стався в Туві на території Бай-Тайгінского району. Встановлено, що трагедія сталася під час спроби перетину річки Шуй вбрід. Про це повідомляє прес-служба регіонального управління Міністерства внутрішніх справ.

На місці події виявили тіла загиблих з ознаками утоплення. Зараз співробітники правоохоронних органів намагаються встановити точну кількість осіб, які перебували в транспорті. На місці працює слідчо-оперативна група.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в середині червня в Закарпатській області лісовоз впав в річку, в результаті чого загинули п’ятеро осіб. Трагічний інцидент з вантажним автомобілем стався в Тячівському районі.

Джерело: Ракурс


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