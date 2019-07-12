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Ракурс
Законопроект Зеленського про люстрацію подали у Раду, його розгляне новий склад парламенту. Фото: DW

Законопроект Зеленського про люстрацію подали у Раду, його розгляне новий склад парламенту

12 лип 2019, 10:55
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Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо очищення влади», спрямований на посилення люстрації, авторства президента України Володимира Зеленського вже зареєстрований у Верховній Раді.

У новому законопроекті пропонується люструвати всіх осіб, які в період з 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року обіймали посади президента України, голови Верховної Ради, генпрокурора, секретаря РНБО та керівників оборонних підприємств, голів Служби безпеки, Антимонопольного комітету, Фонду державного майна, Державної фіскальної служби та митниці, Служби зовнішньої розвідки, Міністерства внутрішніх справ тощо. Про це йдеться у тексті документу, розміщеному на сайті Верховної Ради.

Новий проект закон передбачає також люстрацію народних депутатів і членів Кабінету міністрів України цього періоду.

Поданий Зеленським законопроект є невідкладним і в разі підтримання новим складом Верховної Ради люстровані особи протягом десяти років з дня набрання його чинності не зможуть займати відповідні посади.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що президент України Володимир Зеленський повідомив про розроблений його командою законопроект, спрямований на посилення люстрації. У документі пропонується включити до люстраційних списки топ-чиновників часів президентства Петра Порошенка й народних депутатів.

Джерело: Ракурс


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