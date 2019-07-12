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Ракурс
Законопроект Зеленского о люстрации подали в Раду, его рассмотрит новый состав парламента. Фото: DW

Законопроект Зеленского о люстрации подали в Раду, его рассмотрит новый состав парламента

12 июл 2019, 10:55
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Законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно очистки власти», направленный на усиление люстрации, за авторством президента Украины Владимира Зеленского уже зарегистрирован в Верховной Раде.

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В новом законопроекте предлагается люстрировать всех лиц, которые в период с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года занимали должности президента Украины, председателя Верховной Рады, Генпрокурора, секретаря СНБО и руководителей оборонных предприятий, глав Службы безопасности, Антимонопольного комитета, Фонда государственного имущества, Государственной фискальной службы и таможни, Службы внешней разведки, Министерства внутренних дел и тому подобное. Об этом говорится в тексте документа, размещенном на сайте Верховной Рады.

Новый проект закона предусматривает также люстрацию народных депутатов и членов Кабинета министров Украины этого периода.

Представленный Зеленским законопроект является неотложным и в случае поддержки новым составом Верховной Рады люстрованныелица в течение десяти лет со дня вступления его в силу не смогут занимать соответствующие должности.

Ранее «Ракурс» сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил о разработанном его командой законопроекте, направленном на усиление люстрации. В документе предлагается включить в люстрационные списки топ-чиновников времен президентства Петра Порошенко и народных депутатов.

Источник: Ракурс


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