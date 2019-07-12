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Virgin Orbit запустила ракету-носитель с самолета. Фото: "УНН"

Virgin Orbit запустила ракету-носитель с самолета (ВИДЕО)

12 июл 2019, 10:52
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Virgin Orbit, компания миллиардера Ричарда Брэнсона, успешно протестировала запуск ракеты-носителя с высоты в несколько километров.

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В среду, 10 июля, прошел успешный тест дочерней компании Virgin Galactic. Она запустила ракету Launcher One с пассажирского лайнера Virgin Boeing 747−400 (кодовое название Cosmic Girl). Сообщение об этом появилось на официальной странице компании в Twitter.

Ракета была спущена, когда самолет пролетал на высоте около 10 километров над пустыней Мохаве в Калифорнии.

Первый тестовый воздушный запуск прошел успешно, а полноценный запуск должен состояться к концу 2019 года.

Напомним, что ранее американской компанией SpaceX была выпущена ракета-носитель Falcon 9 с 60 интернет-спутниками проекта Starlink.

Источник: Ракурс


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