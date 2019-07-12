Virgin Orbit запустила ракету-носитель с самолета. Фото: "УНН"

https://racurs.ua/n124201-virgin-orbit-zapustila-raketu-nositel-s-samoleta-video.html

Ракурс

Virgin Orbit, компания миллиардера Ричарда Брэнсона, успешно протестировала запуск ракеты-носителя с высоты в несколько километров.

Loading...

В среду, 10 июля, прошел успешный тест дочерней компании Virgin Galactic. Она запустила ракету Launcher One с пассажирского лайнера Virgin Boeing 747−400 (кодовое название Cosmic Girl). Сообщение об этом появилось на официальной странице компании в Twitter.

Ракета была спущена, когда самолет пролетал на высоте около 10 километров над пустыней Мохаве в Калифорнии.

Первый тестовый воздушный запуск прошел успешно, а полноценный запуск должен состояться к концу 2019 года.

Напомним, что ранее американской компанией SpaceX была выпущена ракета-носитель Falcon 9 с 60 интернет-спутниками проекта Starlink.