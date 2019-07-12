Санкции против РФ: Конгресс США запретил американцам покупать долговые обязательства России, фото — Reuters

https://racurs.ua/n124200-kongress-ssha-zapretil-amerikancam-pokupat-dolgovye-obyazatelstva-rossii.html

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Конгресс США одобрил поправку о санкциях против России. Законодатели включили в проект оборонного бюджета на 2020 год запрет на операции с российским государственным долгом.

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Трансляция заседания велась на телеканале C-SPAN. Предложили такую ​​инициативу демократы из Калифорнии Максин Уотерс и Брэдли Шерман.

Поправка в оборонный бюджет предусматривает и механизм для снятия этих санкций, если администрация США придет к выводу, что Россия не вмешивалась в американские выборы по крайней мере во время одного избирательного цикла, и если Конгресс согласится с этим выводом, — заявил Шерман перед конгрессменами.

Он отметил, что Вашингтону необходим серьезный механизм, который позволит «наказать Россию за то, что она сделала на предыдущих выборах, и сдержать ее». По его словам, поправка о госдолге служит этой цели.

Сам проект бюджета еще не одобрен. Его подпишет президент США Дональд Трамп после того, как документ утвердит Палата представителей и Сенат.

Напомним, премьер Канады заявил, что его страна готова продолжить накладывать санкции против России, а также возмутился по поводу возврата РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.