Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Санкції проти РФ: Конгрес США заборонив американцям купувати боргові зобов’язання Росії, фото — Reuters

Конгрес США заборонив американцям купувати боргові зобов’язання Росії

12 лип 2019, 10:50
999

Конгрес США схвалив поправку про санкції проти Росії. Законотворці включили в проект оборонного бюджету на 2020 рік заборону на операції з російським державним боргом.

Loading...

Трансляція засідання велася на телеканалі C-SPAN. Запропонували таку ініціативу демократи з Каліфорнії Максін Уотерс і Бредлі Шерман.

Поправка в оборонний бюджет передбачає і механізм для зняття цих санкцій, якщо адміністрація США прийде до висновку, що Росія не втручалася в американські вибори принаймні під час одного виборчого циклу, і якщо Конгрес погодиться з цим висновком, — заявив Шерман перед конгресменами.

Він зазначив, що Вашингтону необхідний серйозний механізм, який дозволить «покарати Росію за те, що вона зробила на попередніх виборах, і стримати її». За його словами, поправка про держборг слугує цьому.

Сам проект бюджету ще не схвалений. Його буде підписувати президент США Дональд Трамп після того, як документ затвердить Палата представників і Сенат.

Нагадаємо, прем'єр Канади заявив, що його країна готова продовжити накладати санкції проти Росії, а також обурився щодо повернення РФ до Парламентської асамблеї Ради Європи.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

«До зустрічі у Раді!»: Парубій у напівпорожньому залі закрив заключне пленарне засідання парламенту VIII скликання (ФОТО)

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій 12 липня у напівпорожній залі парламенту закрив заключне засідання парламенту восьмого скликання. Через тиждень в Україні відбудуться дострокові вибори нового праламенту

Новини України
13:51

На засудження діяльності Світового конгресу українців в РФ зреагували у МЗС

Діяльність Світового конгресу українців назвали небезпечною у Росії. Міністерство закордонних справ України протестують проти цього рішення та заявляють про репресивну політику РФ

Новини України
10:36
Новини партнерів
Загрузка...