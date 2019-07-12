Санкції проти РФ: Конгрес США заборонив американцям купувати боргові зобов’язання Росії, фото — Reuters

https://racurs.ua/ua/n124200-kongres-ssha-zaboronyv-amerykancyam-kupuvaty-borgovi-zobov-yazannya-rosiyi.html

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Конгрес США схвалив поправку про санкції проти Росії. Законотворці включили в проект оборонного бюджету на 2020 рік заборону на операції з російським державним боргом.

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Трансляція засідання велася на телеканалі C-SPAN. Запропонували таку ініціативу демократи з Каліфорнії Максін Уотерс і Бредлі Шерман.

Поправка в оборонний бюджет передбачає і механізм для зняття цих санкцій, якщо адміністрація США прийде до висновку, що Росія не втручалася в американські вибори принаймні під час одного виборчого циклу, і якщо Конгрес погодиться з цим висновком, — заявив Шерман перед конгресменами.

Він зазначив, що Вашингтону необхідний серйозний механізм, який дозволить «покарати Росію за те, що вона зробила на попередніх виборах, і стримати її». За його словами, поправка про держборг слугує цьому.

Сам проект бюджету ще не схвалений. Його буде підписувати президент США Дональд Трамп після того, як документ затвердить Палата представників і Сенат.

Нагадаємо, прем'єр Канади заявив, що його країна готова продовжити накладати санкції проти Росії, а також обурився щодо повернення РФ до Парламентської асамблеї Ради Європи.