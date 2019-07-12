На засудження діяльності Світового конгресу українців в РФ зреагували у МЗС. Фото: Фишки

https://racurs.ua/ua/n124199-na-zasudjennya-diyalnosti-svitovogo-kongresu-ukrayinciv-v-rf-zreaguvaly-u-mzs.html

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Міністерство закордонних справ України відреагувало на визнання «небажаною» у Росії діяльність Світового конгресу українців. МЗС заявляє, що РФ продовжує репресивну політику, що спрямована на ліквідацію громадських організацій української меншини у Росії.

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У МЗС зазначили, що їх тішить той факт, що зареєстрована у Канаді неурядова організація українців загрожує основам конституційного ладу та безпеки Росії. Про це повідомляється у прес-служба МЗС.

Зазначається, що організація займається підтримкою української ідентичності та реабілітацією українців (цивільних та військових), які постраждали внаслідок збройної агресії Росії. Також конгрес опікується питанням просвітництва за межами України і збереженням національної пам’яті про жертвв Голодомору в Україні у 1932−1933 роках.

Україна закликала міжнародну спільноту розглядати рішення російської Генпрокуратури як порушення прав людини.

Зазначимо, що після внесення організацію до списку заборонених, за продовження діяльності Світового конгресу українців на території Росії може здійснюватися кримінальне переслідування, а у подальшому накладання штрафів та ув’язнення до 8 років.

Як раніше повідомлялося, МЗС України обурено відреагувало на затримання кримських татар у Москві та назвало переслідування своїй громадян порушенням прав людини.