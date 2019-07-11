У МЗС обурились через затримання майже півсотні кримських татар у Москві. Фото: Народна правда

https://racurs.ua/ua/n124192-u-mzs-oburylys-cherez-zatrymannya-mayje-pivsotni-krymskyh-tatar-u-moskvi.html

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Міністерство закордонних справ України висловило протест через затримання 45 кримських татар російськими силовиками під стінами Верховного суду РФ у Москві. Затримані влаштували мирну акцію підтримки співвітчизників, яких засудили за сфабрикованими звинуваченнями в участі у терористичній організації Хізб ут-Тахрір.

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В МЗС заявили, що безпідставне затримання кримських татар демонструє репресивну політику РФ, яка спрямована на витіснення кримськотатарського народу з окупованого півострова. Про це повідомляється у прес-служба МЗС.

Рішення Верховного суду РФ щодо апеляційної скарги на рішення Північно-Кавказького окружного військового суду, яке зменшує багаторічні строки незаконного ув’язнення українців на декілька місяців, назвали цинічним знущанням. У МЗС заявили, що такі дії підтверджують відсутність незалежного та справедливого судочинства в Росії.

МЗС України закликало міжнародну спільноту посилити санкції та політико-дипломатичний тиск проти РФ, щоб припинити порушення прав людини та переслідування кримських татар.

Як раніше повідомлялося, напередодні під стінами Кремля затримали кримських татар, які протестували проти репресій.