Війна на Донбасі: Берлін виділив 760 тис. євро для допомоги постраждалим

https://racurs.ua/ua/n124191-viyna-na-donbasi-berlin-vydilyv-760-tys-ievro-dlya-dopomogy-postrajdalym.html

Ракурс

Німеччина виділить допомогу українцям, які постраждали через збройний конфлікт на сході України. Матеріальна допомога становить760 тис. євро, які підуть на створення центрів з психосоціальної стабілізації людей.

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В рамках програми допомоги Берлін вже виділив благодійної організації Malteser International (Мальтійська служба допомоги) 2 млн євро. Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

У липні цього року стартує нова фаза підтримки в населених пунктах Донецької і Луганської областей, які підконтрольні Києву і розташовуються на лінії розмежування. Для осіб, які живуть у віддаленій місцевості, будуть надсилатися мобільні команди підтримки.

Проект здійснюється на території України з 2018 року. За цей час надали допомогу понад 7 тис. постраждалих, а 14 тис. осіб взяли участь в груповій терапії.

Згідно з останніми даними, близько 30% внутрішньо переміщених осіб страждають від посттравматичних розладів і майже 20% страждають на депресію.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на відновлення Донбасу піде близько 10 млрд євро. На економічному форумі в Маріуполі постараються знайти ймовірних інвесторів, які будуть готові вкластися в відновлення регіону.