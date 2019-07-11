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Ракурс
Війна на Донбасі: Берлін виділив 760 тис. євро для допомоги постраждалим

Війна на Донбасі: Берлін виділив 760 тис. євро для допомоги постраждалим

11 лип 2019, 21:17
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Німеччина виділить допомогу українцям, які постраждали через збройний конфлікт на сході України. Матеріальна допомога становить760 тис. євро, які підуть на створення центрів з психосоціальної стабілізації людей.

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В рамках програми допомоги Берлін вже виділив благодійної організації Malteser International (Мальтійська служба допомоги) 2 млн євро. Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

У липні цього року стартує нова фаза підтримки в населених пунктах Донецької і Луганської областей, які підконтрольні Києву і розташовуються на лінії розмежування. Для осіб, які живуть у віддаленій місцевості, будуть надсилатися мобільні команди підтримки.

Проект здійснюється на території України з 2018 року. За цей час надали допомогу понад 7 тис. постраждалих, а 14 тис. осіб взяли участь в груповій терапії.

Згідно з останніми даними, близько 30% внутрішньо переміщених осіб страждають від посттравматичних розладів і майже 20% страждають на депресію.

Як раніше повідомляв «Ракурс», на відновлення Донбасу піде близько 10 млрд євро. На економічному форумі в Маріуполі постараються знайти ймовірних інвесторів, які будуть готові вкластися в відновлення регіону.


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