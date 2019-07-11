Война на Донбассе: Берлин выделил 760 тыс. евро для помощи пострадавшим. Фото: vespa.media

https://racurs.ua/n124191-voyna-na-donbasse-berlin-vydelil-760-tys-evro-dlya-pomoschi-postradavshim.html

Ракурс

Германия выделит помощь украинцам, которые пострадали из-за вооруженного конфликта на востоке Украины. Материальная помощь составит 760 тыс. евро, которые пойдут на создания центров по психосоциальной стабилизации людей.

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В рамках программы помощи Берлин уже выделил благотворительной организации Malteser International (Мальтийская служба помощи) 2 млн евро. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

В июле этого года стартует новая фаза поддержки в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, которые подконтрольны Киеву и располагаются на линии разграничения. Для людей, которые живут в отдаленной местности, будут высылаться мобильные команды поддержки.

Проект осуществляется на территории Украины с 2018 года. За это время оказали помощь более 7 тыс. пострадавших, а 14 тыс. человек приняли участие в групповой терапии.

Согласно последним данным, около 30% внутренне перемещенных лиц страдают от посттравматических расстройств и почти 20% мучаются депрессией.

Как ранее сообщал «Ракурс», на восстановление Донбасса уйдет около 10 млрд евро. На экономическом форуме в Мариуполе постараются найти вероятных инвесторов, которые будут готовы вложиться в восстановление региона.