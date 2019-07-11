Порошенко вызвали на допрос в ГБР

https://racurs.ua/n124190-poroshenko-vyzvali-na-dopros-v-gbr-dokument.html

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Экс-президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований. Политик должен появиться у начальника третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР Олега Корецкого 17 июля.

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На допрос Порошенко вызвали в качестве свидетеля в рамках уголовного производства № 62019000000000713 по отмыванию средств преступных доходов при купле-продаже завода «Кузница на Рыбацком» и уклонению от уплаты налогов. Об этом сообщает «Украинская правда».

Экс-заместитель главы Администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил на своем Telegram-канале, что допрос Порошенко назначили на 9.30 утра в следующую среду. Сейчас ГБР расследует восемь уголовных производств, в которых упоминается Порошенко.

Отметим, что Портнов после возвращения в Украину заявил, что планирует направить десятки заявлений о преступлениях Порошенко. Сразу по возвращении он начал направлять заявления в правоохранительные органы.

Сам Порошенко ранее заявлял, что гордится каждым уголовным производством, которое открыли против него, и сравнил их с получением почетного ордена.

Напомним, что в конце июня ГБР пришло с обысками к волонтеру и кандидату от партии Порошенко «Европейская солидарность».