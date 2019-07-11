Порошенка викликали на допит у ДБР. Фото: Акценты

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Екс-президента України Петра Порошенка викликали на допит до Державного бюро розслідувань. Політик має з’явитись до начальника третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань ДБР Олега Корецького 17 липня.

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На допит Порошенка викликали у якості свідка в рамках кримінального провадження № 62019000000000713 щодо відмивання коштів злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу «Кузня на Рибальському» та ухилення від сплати податків. Про це повідомляє «Українська правда».

Екс-заступник голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов повідомив на своєму Telegram-каналі, що допит Порошенка призначили на 9.30 ранку наступної середи. Наразі ДБР розслідує вісім кримінальних проваджень, у яких згадується Порошенко.

Зазначимо, що Портнов після повернення в Україну заявив, що планує направити десятки заяв про злочини Порошенка. Одразу після повернення він почав направляти заяви до правоохоронних органів.

Сам Порошенко раніше заявляв що пишається кожним кримінальним провадженням, яке відкрили проти нього, та порівняв їх з отриманням почесного ордену.

Нагадаємо, що наприкінці червня ДБР прийшло з обшуками до волонтера та кандидата від партії Порошенка «Європейська солідарність».