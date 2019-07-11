В МИД возмутились из-за задержания почти полсотни крымских татар в Москве. Фото: Народна правда

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Министерство иностранных дел Украины выразило протест из-за задержания 45 крымских татар российскими силовиками под стенами Верховного суда РФ в Москве. Задержанные устроили мирную акцию поддержки соотечественников, которых осудили по сфабрикованным обвинениям в участии в террористической организации Хизб ут-Тахрир.

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В МИД заявили, что безосновательное задержание крымских татар демонстрирует репрессивную политику РФ, которая направлена ​​на вытеснение крымскотатарского народа из оккупированного полуострова. Об этом сообщается в пресс-службе МИД.

Решение Верховного суда РФ по апелляционной жалобе на решение Северо-Кавказского окружного военного суда, уменьшает многолетние сроки незаконного заключения украинцев на несколько месяцев, назвали циничным издевательством. В МИД заявили, что такие действия подтверждают отсутствие независимого и справедливого судопроизводства в России.

МИД Украины призвал международное сообщество усилить санкции и политико-дипломатическое давление против РФ, чтобы прекратить нарушения прав человека и преследования крымских татар.

Как ранее сообщалось, накануне у стен Кремля задержали крымских татар, которые протестовали против репрессий.