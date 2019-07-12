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Миротворці ООН підірвались на міні у Малі: 10 поранених. Фото: Апостроф

Миротворці ООН підірвались на міні у Малі: 10 поранених

12 лип 2019, 09:46
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Миротворці ООН підірвались в Малі. Автомобіль місії організації наїхав на міну на півночі країни, внаслідок чого десятеро миротворців отримали поранення. Четверо з поранених перебувають у важкому стані.

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Наразі ООН почала розслідування інциденту та продовжує слідкувати за зростанням рівня насилля у Малі. Про це заявив речник ООН Фархан Нак, передає Сіньхуа.

За його словами, за останні півроку у Малі внутрішнє збройне протистояння стало причиною загибелі близько 600 осіб. Кількість внутрішньо переміщених осіб у Малі становить 147,8 тис. осіб, що втроє перевищує минулорічний показник.

За даними ООН, 3,8 млн осіб страждають через нестачу провіанту, 1,3 млн осіб потребують чистої води і ще 1,4 млн осіб потребують термінової медичної допомоги. У країні вже закрили 920 шкіл, що залишило понад 285 тис. дітей без освіти.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у січні цього року на миротворців ООН в Малі напали бойовики «Аль-Каїди». Тоді загинули 10 осіб і ще 25 отримали поранення.


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