Миротворцы ООН подорвались на мине в Мали: 10 раненых

https://racurs.ua/n124198-mirotvorcy-oon-podorvalis-na-mine-v-mali-10-ranenyh.html

Ракурс

Миротворцы ООН подорвались в Мали. Автомобиль миссии организации наехал на мину на севере страны, в результате чего десять миротворцев получили ранения. Четверо из раненых находятся в тяжелом состоянии.

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Сейчас ООН начала расследование инцидента и продолжает следить за ростом уровня насилия в Мали. Об этом заявил пресс-секретарь ООН Фархан Нак, передает Синьхуа.

По его словам, за последние полгода в Мали внутреннее вооруженное противостояние стало причиной гибели около 600 человек. Количество внутренне перемещенных лиц в Мали составляет 147,8 тыс. человек, что втрое превышает прошлогодний показатель.

По данным ООН, 3,8 млн человек страдают из-за недостатка провианта, 1,3 млн человек нуждаются в чистой воде и еще 1,4 млн человек нуждаются в срочной медицинской помощи. В стране уже закрыли 920 школ, что оставило более 285 тыс. детей без образования.

Как ранее сообщал «Ракурс», в январе этого года на миротворцев ООН в Мали напали боевики «Аль-Каиды». Тогда погибли 10 человек и еще 25 получили ранения.