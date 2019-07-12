Мошенничество в Окружном административном суде: как Фемида научилась обходить автораспределение дел, фото — LvivNEWS

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Ракурс

Журналисты разоблачили несколько способов обойти систему автоматизированного распределения дел в Окружном административном суде Киева, который в 2019 году находился в центре нескольких громких скандалов. Этот орган несколько раз обходил систему автоматического распределения резонансных дел между судьями.

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Расследование программы «Схемы: коррупция в деталях» заинтересовалось случаем, произошедшим в суде 17 апреля. Несколько дел могли попасть на рассмотрение только к судье Игорю Погрибниченку. Большинство (29) из 38 судей из-за болезни были исключены из перечня претендентов на рассмотрение дел. Еще несколько слуг Фемиды находились в отпусках или учебе, у нескольких судей стояла отметка «Другое». Из-за этого дела мог рассматривать только Погрибниченко.

«Схемы» выяснили, что часть судей, которых не было 17 апреля на работе, принимали решения. Речь идет о постановлениях Игоря Смолия и Алексея Огурцова.

Другой способ обойти автораспределение — применение ошибочной специализации. Так произошло при рассмотрении дела экс-главы Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова в июне 2017 года. Тогда из списка исключили 12 судей, которые могли рассматривать иск Насирова.

В аппарате суда выбрали специализацию «увольнение с публичной службы», но Насиров оспаривал суть своих полномочий — имел ли право председатель ДФС предоставлять налоговые рассрочки компаниям. Факт мошенничества позже подтвердила экспертиза СБУ.

В Высшем совете правосудия сообщили, что рассматривали только одну жалобу на манипуляции с системой автораспределения у дел в Окружном административном суде Киева. Сейчас график запуска Единой судебной телекоммуникационной информационной системы отсутствует. Эта новация устанавливает централизованное распределение дел и минимизирует манипуляции на местах.

В Окружном административном суде в 2019 году рассматривались резонансные дела: о национализации «ПриватБанка», приостановление о переименовании УПЦ МП, о незнании украинского языка министром Аваковым, об отстранении министра Супрун, обжалование новой редакции украинского правописания, об отмене переименования проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве.