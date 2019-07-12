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Ракурс
В Крыму убили и закопали крымского татарина. Фото: advokat-smirnov

В Крыму убили и закопали крымского татарина

12 июл 2019, 08:56
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В Крыму убили и закопали крымского татарина. Его тело нашли 10 июля в Бахчисарайском районе в селе Ароматное.

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По словам родных, накануне гибели мужчине позвонили около 9.00 утра. После этого он собрался и уехал в неизвестном направлении. Родным сказал, что у него есть дела в Симферополе. Об этом сообщает журналист Шевкет Наматуллаев на своей странице в Facebook.

Через полчаса после отъезда связь с мужчиной прервалась. Убитому Мустафаеву было 38 лет и у него остались трое маленьких детей.

Отметим, что Фахри Мустафаев является сыном делегата Курултая крымскотатарского народа и члена Бахчисарайского регионального меджлиса Мустафы Мустафаева.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Москве освободили полсотни незаконно задержанных крымских татар, которые пикетировали Верховный суд РФ при рассмотрении апелляционной жалобы на решение Северо-Кавказского окружного военного суда по делу по сфабрикованным обвинениям в участии в террористической организации Хизб ут-Тахрир.

Источник: Ракурс


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