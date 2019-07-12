В Крыму убили и закопали крымского татарина. Фото: advokat-smirnov

https://racurs.ua/n124196-v-krymu-ubili-i-zakopali-krymskogo-tatarina.html

Ракурс

В Крыму убили и закопали крымского татарина. Его тело нашли 10 июля в Бахчисарайском районе в селе Ароматное.

Loading...

По словам родных, накануне гибели мужчине позвонили около 9.00 утра. После этого он собрался и уехал в неизвестном направлении. Родным сказал, что у него есть дела в Симферополе. Об этом сообщает журналист Шевкет Наматуллаев на своей странице в Facebook.

Через полчаса после отъезда связь с мужчиной прервалась. Убитому Мустафаеву было 38 лет и у него остались трое маленьких детей.

Отметим, что Фахри Мустафаев является сыном делегата Курултая крымскотатарского народа и члена Бахчисарайского регионального меджлиса Мустафы Мустафаева.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Москве освободили полсотни незаконно задержанных крымских татар, которые пикетировали Верховный суд РФ при рассмотрении апелляционной жалобы на решение Северо-Кавказского окружного военного суда по делу по сфабрикованным обвинениям в участии в террористической организации Хизб ут-Тахрир.