У Криму вбили та закопали кримського татарина. Фото: advokat-smirnov

https://racurs.ua/ua/n124196-u-krymu-vbyly-ta-zakopaly-krymskogo-tataryna.html

Ракурс

У Криму вбили та закопали кримського татарина. Його тіло знайшли 10 липня у Бахчисарайському районі в селі Ароматне.

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За словами рідних, напередодні загибелі чоловіку подзвонили близько 9.00 ранку. Після цього він зібрався і поїхав у невідомому напрямку. Рідним сказав, що в нього є справи у Сімферополі. Про це повідомляє журналіст Шевкет Наматуллаєв на своїй сторінці в Facebook.

Через півгодини після від’їзду зв’язок з чоловіком було перервано. Вбитому Мустафаєву було 38 років і в нього залишились троє маленьких дітей.

Зазначимо, що Фахрі Мустафаєв є сином делегата Курултаю кримськотатарського народу і члена Бахчисарайського регіонального меджлісу Мустафи Мустафаєва.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Москві звільнили півсотні незаконно затриманих кримських татар, які пікетували Верховний суд РФ під час розгляду апеляційної скаргина рішення Північно-Кавказького окружного військового суду у справі за сфабрикованими звинуваченнями в участі у терористичній організації Хізб ут-Тахрір.