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Кримські татари: затриманих в Москві відпустили з поліції. Фото: Мир 24

Кримські татари: затриманих в Москві відпустили з поліції (ФОТО, ВІДЕО)

12 лип 2019, 08:22
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У Москві відпустили кримських татар, яких затримали за мирну акцію протесту під стінами Верховного суду РФ. Українці виступили проти репресій і незаконних затримань.

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Вчора в Москві затримали близько 50 кримських татар, які прийшли висловити підтримку співвітчизникам, адже в цей день проходив розгляд апеляційної скарги на вирок у справі про участь в так званій терористичній організації Хізб ут-Тахрір. Всіх затриманих направили в Таганське і Міщанське відділення поліції. Про це повідомляє «Кримська солідарність» на своїй сторінці в Facebook.

Кримських татар відпустили з московської поліції. Фото: Кримська солідарність

Кримських татар відпустили з московської поліції. Фото: Кримська солідарність

Кримських татар звинуватили в порушенні ч. 5 ст. 202.2 (порушення встановленого порядку організації мітингу) КоАП РФ. У зв’язку з цим затриманим загрожують штрафи в розмірі 10−20 тис. рублів.

Під відділеннями поліції затриманих очікували небайдужі люди, які бурхливо вітали всіх звільнених.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Міністерство закордонних справ України висловило протест проти незаконного затримання півсотні кримських татар, а зменшення багаторічних термінів підсудних на кілька місяців назвали цинічним знущанням.

Джерело: Ракурс


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