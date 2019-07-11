Головні новини 11 липня: Зеленський поговорив з Путіним, а Рада посилила покарання педофілів. Фото: Life

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Президент України Володимир Зеленський і лідер РФ Володимир Путін провели першу телефонну розмову з ініціативи Києва. Під час розмови обговорили врегулювання ситуації на південному сході України, повернення утримуваних з обох сторін осіб і можливість продовження контактів в нормандському форматі.

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Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про введення Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості. Законопроект № 6607 передбачає збільшення покарання за зґвалтування неповнолітніх осіб на термін від 12 до 15 років (зараз 8−15 років). Якщо ж сексуальний злочин проти неповнолітньої особи буде скоєно повторно, покарання складе 10−15 років в’язниці або довічне ув’язнення.

У Дніпропетровській області сталася пожежа на шахті ім. Сташкова приватного акціонерного товариства «ДТЕК Павлоградвугілля», в результаті якої постраждали шестеро гірників. На момент пожежі в шахті перебували 329 гірників, у тому числі 28 — на аварійній ділянці. Всіх підняли на поверхню, а постраждалих госпіталізували.

У туристичному регіоні Греції в результаті сильного шторму загинули шестеро іноземних туристів, в тому числі двоє дітей. Понад 100 осіб отримали травми в результаті вітру, дощу і граду. У більшості постраждалих переломи і травми голови в результаті падіння дерев та інших предметів.

Центральна виборча комісія показала бюлетені для позачергових парламентських виборів, які відбудуться 21 липня, і оприлюднила вартість цих документів. Наразі вже надруковані 84% виборчих бюлетенів. У загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі виготовлення одного примірника обходиться в 4,2 грн, а в одномандатних виборчих округах вартість варіюється від 2,28 грн до 4,68 грн.