На Дніпропетровщині горить шахта, шестеро потерпілих. Фото: Павлоград.dp.ua

https://racurs.ua/ua/n124158-na-dnipropetrovschyni-goryt-shahta-shestero-poterpilyh.html

Ракурс

У Дніпропетровській області сталася пожежа на шахті ім. Сташкова приватного акціонерного товариства «ДТЕК Павлоградвугілля». Підприємство розташоване в селі Мар’їна Роща Петропавлівського району.

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Вчора, 10 липня, об 11.11 через коротке замикання силового кабелю зайнялися дерев’яні елементи кріплення одного з північних бортових штреків на горизонті 350 м. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

На момент пожежі в шахті перебували 329 гірників, у тому числі 28 — на аварійній ділянці. Усіх підняли на поверхню. З’ясувалося, що внаслідок пожежі шестеро гірників дістали легкі травми, їх доправили до лікарні.

Пожежа на шахті триває і сьогодні. З вогнем борються бійці воєнізованих гірничорятувальних загонів Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Здійснюється контроль рудникової атмосфери та ізолювання аварійної ділянки шляхом зведення вибухостійких перемичок.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що аварія на шахті у Львівській області призвела до загибелі шахтарів.