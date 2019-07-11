На Днепропетровщине горит шахта, шесть пострадавших. Фото: Павлоград.dp.ua

https://racurs.ua/n124158-na-dnepropetrovschine-gorit-shahta-shestero-postradavshih.html

Ракурс

В Днепропетровской области произошел пожар на шахте им. Сташкова частного акционерного общества «ДТЭК Павлоградуголь». Предприятие находится в селе Марьина Роща Петропавловского района.

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Вчера, 10 июля, в 11.11 из-за короткого замыкания силового кабеля загорелись деревянные крепления одного из северных бортовых штреков на горизонте 350 м. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

На момент пожара в шахте находились 329 горняков, в том числе 28 — на аварийном участке. Всех подняли на поверхность. Выяснилось, что в результате пожара шесть горняков получили легкие травмы, их доставили в больницу.

Пожар на шахте продолжается и сегодня. С огнем борются бойцы военизированных горноспасательных отрядов Министерства энергетики и угольной промышленности. Осуществляется контроль рудничной атмосферы и изоляция аварийного участка путем сведения взрывостойких перемычек.

Ранее «Ракурс» сообщал, что авария на шахте во Львовской области привела к гибели шахтеров.