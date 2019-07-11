Подвійне громадянство Куницького: кандидата зняли з виборів. Фото: Юа.Харків

https://racurs.ua/ua/n124193-podviyne-gromadyanstvo-kunyckogo-kandydata-znyaly-z-vyboriv.html

Ракурс

Центральна виборча комісія (ЦВК) зняла з дострокових парламентських виборів кандидатуру від «Слуги народу» Олександра Куницького. Виявилось, що претендент, якому закидали подвійне громадянство (громадянство Ізраїлю та України), не проживав останні 5 років на території країни.

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ЦВК скасувала реєстрацію на основі скарги іншого кандидата в окрузі № 169 Олега Петріченка, який заявив, що конкурент припинив громадянство України. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Центрвиборчкому, передає «Українська правда».

Центрвиборчком перевірив подану інформацію і встановив, що Куницький виїжджав з України на 264 дні у 2015 році. Дозволений законом термін становить 90 календарних днів. Куницький заявляв, що був у відрядженні, але доказів комісії надати не зміг.

Як відомо, Куницького звинувачували у подвійному громадянстві і його реєстрація викликала бурхливу реакцію українських громадян.

Нагадаємо, Центрвиборчком надсилав листа до партії «Слуга народу», у якому повідомляв щодо порушень Куницького, однак ніякої реакції не отримав.