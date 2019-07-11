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Двойное гражданство Куницкого: кандидата сняли с выборов

Двойное гражданство Куницкого: кандидата сняли с выборов

11 июл 2019, 22:17
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Центральная избирательная комиссия (ЦИК) сняла с досрочных парламентских выборов кандидатуру от «Слуги народа» Александра Куницкого. Оказалось, что претендент, которому приписывали двойное гражданство (гражданство Израиля и Украины), не проживал последние 5 лет на территории страны.

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ЦИК отменил регистрацию на основе жалобы другого кандидата в округе № 169 Олега Петриченко, который заявил, что конкурент прекратил гражданство Украины. Соответствующее решение было принято на заседании Центризбиркома, передает «Украинская правда».

Центризбирком проверил представленную информацию и установил, что Куницкий выезжал из Украины на 264 дня в 2015 году. Разрешенный законом срок составляет 90 календарных дней. Куницкий заявлял, что был в командировке, но доказательств комиссии предоставить не смог.

Как известно, Куницкого обвиняли в двойном гражданстве, и его регистрация вызвала бурную реакцию украинских граждан.

Напомним, Центризбирком направлял письмо в партию «Слуга народа», в котором сообщал о нарушениях Куницкого, однако никакой реакции не получил.


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