Двойное гражданство Куницкого ЦИК направил письмо «Слуге народа». Фото: UA: ХАРКІВ

https://racurs.ua/n124019-dvoynoe-grajdanstvo-kunickogo-cik-napravil-pismo-sluge-naroda.html

Ракурс

Центральная избирательная комиссия направила письмо политической партии «Слуга народа» из-за возможного несоответствия четырех кандидатов требованиям участия в парламентских выборах. Среди них Александр Куницкий, Андрей Холодов, Михаил Соколов и Валерий Божик.

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Так, у ЦИК имеется информация о двойном гражданстве кандидата-мажоритарщика Александра Куницкого, у которого есть паспорт Израиля. Об этом сообщает «Украинская правда», ссылаясь на заместителя председателя Центризбиркома Евгения Радченко.

В ЦИК отметили, что не являются следственным органом, поэтому не могут установить законность или незаконность приобретения гражданства. Также кто-то из кандидатов не прожил в Украине обязательные 5 лет.

ЦИК нарушения каждого из кандидатов не комментирует, а также заявляет, что не требует ответа на письмо от партии.

Отметим, что согласно информации от партии «Слуга народа», политическая сила исключила из своего состава 7 человек: Баланюк Юрий Викторович (№ 164) — по собственному желанию, Боярчук Роман Михайлович (№ 71), Витикач Виталий Викторович (№ 177), Кавун Ольга Александровна (№ 78), Коробкова Елена Анатольевна (№ 31) — по собственному желанию, Соколов Михаил Юрьевич (№ 99), Рагимова Анастасия Борисовна (№ 170).

Как ранее сообщалось, от «Слуги народа» в парламент баллотируются почти 40 полных тезок помощников нардепов от разных партий и разных созывов