Подвійне громадянство Куницького: ЦВК направила лист до «Слуги народу». Фото: UA: ХАРКІВ

https://racurs.ua/ua/n124019-podviyne-gromadyanstvo-kunyckogo-cvk-napravyla-lyst-do-slugy-narodu.html

Ракурс

Центральна виборча комісія направила лист політичної партії «Слуга народу» через можливу невідповідність чотирьох кандидатів до вимог участі у парламентських виборах. Серед них Олександр Куницький, Андрій Холодов, Михайло Соколов та Валерій Божик.

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Так, ЦВК має інформацію про подвійне громадянство кандидата-мажоритарника Олександра Куницького, який має паспорт Ізраїля. Про це повідомляє «Українська правда», посилаючись на заступника голови Центрвиборчкому Євгена Радченка.

У ЦВК наголосили, що не являються слідчим органом, тому не можуть встановити законність чи незаконність набуття громадянства. Також хтось із кандидатів не прожив в Україні обов’язкові 5 років.

ЦВК порушення кожного з кандидатів не коментує, а також заявляє, що не потребує відповіді на лист від партії.

Зазначимо, що згідно з інформацією від партії «Слуга народу», політична сила виключила із свого складу 7 осіб: Баланюк Юрій Вікторович (№ 164) — за власним бажанням, Боярчук Роман Михайлович (№ 71), Вітікач Віталій Вікторович (№ 177), Кавун Ольга Олександрівна (№ 78), Коробкова Олена Анатоліївна (№ 31) — за власним бажанням, Соколов Михайло Юрійович (№ 99), Рагімова Анастасія Борисівна (№ 170).

Як раніше повідомлялося, від «Слуги народу» до парламенту балотуються майже 40 повних тезок помічників нардепів від різних партій та різних скликань