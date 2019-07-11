Главные новости 11 июля: Зеленский поговорил с Путиным, а Рада ужесточила наказание педофилов. Фото: Life

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Президент Украины Владимир Зеленский и лидер РФ Владимир Путин провели первый телефонный разговор по инициативе Киева. Во время разговора обсудили урегулирование ситуации на юго-востоке Украины, возращение удерживаемых с обеих сторон лиц и возможность продолжения контактов в нормандском формате.

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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о введении Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности. Законопроект № 6607 предусматривает увеличение наказания за изнасилование несовершеннолетних лиц на срок от 12 до 15 лет (сейчас 8−15 лет). Если же сексуальное преступление против несовершеннолетнего лица будет совершено повторно, наказание составит 10−15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

В Днепропетровской области произошел пожар на шахте им. Сташкова частного акционерного общества «ДТЭК Павлоградуголь», в результате которого пострадали шестеро горняков. На момент пожара в шахте находились 329 горняков, в том числе 28 — на аварийном участке. Всех подняли на поверхность, а пострадавших госпитализировали.

В туристическом регионе Греции в результате сильного шторма погибли шестеро иностранных туристов, в том числе двое детей. Более 100 человек получили травмы в результате ветра, дождя и града. У большинства пострадавших переломы и травмы головы в результате падения деревьев и других предметов.

Центральная избирательная комиссия показала бюллетени для внеочередных парламентских выборов, которые состоятся 21 июля, и обнародовала стоимость этих документов. На данный момент уже напечатаны 84% избирательных бюллетеней. В общегосударственном многомандатном избирательном округе изготовление одного экземпляра обходится в 4,2 грн, а в одномандатных избирательных округах стоимость варьируется от 2,28 грн до 4,68 грн.