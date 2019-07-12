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Крымские татары: задержанных в Москве отпустили из полиции. Фото: Мир 24

Крымские татары: задержанных в Москве отпустили из полиции (ФОТО, ВИДЕО)

12 июл 2019, 08:22
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В Москве отпустили крымских татар, которых задержали за мирную акцию протеста под стенами Верховного суда РФ. Украинцы выступили против репрессий и незаконных задержаний.

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Вчера в Москве задержали около 50 крымских татар, которые пришли выразить поддержку соотечественникам, ведь в этот день проходило рассмотрение апелляционной жалобы на приговор по делу об участии в так называемой террористической организации Хизб ут-Тахрир. Всех задержанных направили в Таганское и Мещанское отделения полиции. Об этом сообщает «Крымская солидарность» на своей странице в Facebook.

Крымских татар отпустили из московской полиции. Фото: Крымская солидарность

Крымских татар отпустили из московской полиции. Фото: Крымская солидарность

Крымских татар обвинили в нарушении ч. 5 ст. 202.2 (нарушение установленного порядка организации митинга) КоАП РФ. В связи с этим задержанным грозят штрафы в размере 10−20 тыс. рублей.

Под отделениями полиции задержанных ожидали неравнодушные люди, которые бурно приветствовали всех освобожденных.

Как ранее сообщал «Ракурс», Министерство иностранных дел Украины выразило протест против незаконного задержания полсотни крымских татар, а уменьшение многолетних сроков подсудимых на несколько месяцев назвали циничным издевательством.

Источник: Ракурс


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