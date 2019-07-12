Шахрайство в Окружному адмінсуді: як Феміда навчилася обходити авторозподіл справ, фото — LvivNEWS

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Журналісти викрили декілька три способи обійти систему автоматизованого розподілу справ в Окружному адміністративному суді Києва, який у 2019 році перебував в центрі кількох гучних скандалів. Цей орган декілька разів обходив систему автоматичного розподілу резонансних справ між суддями.

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Розслідування програми «Схеми: корупція в деталях» зацікавилося випадком, що стався в суді 17 квітня. Декілька справ могли потрапити на розгляд тільки до судді Ігоря Погрібніченка. Більшість (29) із 38 суддів через хворобу були виключені з переліку претендентів на розгляд справ. Ще декілька слуг Феміди перебували у відпустках чи навчанні, біля кількох суддів стояла відмітка «Інше». Отож, справи міг розглядати тільки Погрібніченко.

«Схеми» з’ясували, що частина суддів, яких не було 17 квітня на роботі, ухвалювали рішення. Йдеться про ухвали Ігоря Смолія та Олексія Огурцова.

Інший спосіб обійти авторозподіл — застосування помилкової спеціалізації. Так сталося під час розгляду справи екс-голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова у червні 2017. Тоді зі списку виключили 12 суддів, які могли розглядати позов Насірова. В апараті суду обрали спеціалізацію «звільнення з публічної служби», але Насіров оскаржував суть своїх повноважень — чи міг голова ДФС надавати податкові розстрочки компаніям. Цю оборудку згодом підтвердила експертиза СБУ.

У Вищій раді правосуддя повідомили, що розглядали тільки одну скаргу щодо маніпуляцій із системою авторозподілу справ в Окружному адміністративному суді Києва. Наразі графік запуску Єдиної судової телекомунікаційної інформаційної системи відсутній. Ця новація встановлює централізований розподіл справ і мінімізує маніпуляції на місцях.

В Окружному адмінсуді у 2019 році розглядалися резонансні справи: про націоналізацію «ПриватБанку», призупинення перейменування УПЦ МП, незнання української мови міністром Аваковим, відсторонення міністра Супрун, оскарження нової редакції українського правопису, скасування перейменування проспектів Бандери та Шухевича в Києві.