Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
На осуждение деятельности Всемирного конгресса украинцев в РФ отреагировали в МИД. Фото: Фишки

На осуждение деятельности Всемирного конгресса украинцев в РФ отреагировали в МИД

12 июл 2019, 10:36
999

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на признание «нежелательной» в России деятельность Всемирного конгресса украинцев. МИД заявляет, что РФ продолжает репрессивную политику, направленную на ликвидацию общественных организаций украинского меньшинства в России.

Loading...

В МИД отметили, что их радует тот факт, что зарегистрированная в Канаде неправительственная организация украинцев угрожает основам конституционного строя и безопасности России. Об этом сообщается в пресс-службе МИД.

Отмечается, что организация занимается поддержкой украинской идентичности и реабилитацией украинцев (гражданских и военных), пострадавших в результате вооруженной агрессии России. Также конгресс занимается вопросом просвещения за пределами Украины и сохранением национальной памяти о жертвах Голодомора в Украине в 1932—1933 годах.

Украина призвала международное сообщество рассматривать решение российской Генпрокуратуры как нарушение прав человека.

Отметим, что после внесения организации в список запрещенных, за продолжение деятельности Всемирного конгресса украинцев на территории России может осуществляться уголовное преследование, а в дальнейшем наложение штрафов и заключение до 8 лет.

Как ранее сообщалось, МИД Украины возмущено отреагировал на задержание крымских татар в Москве и назвал преследование своих граждан нарушением прав человека.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Массовое отравление детей в лагере в Одесской области: госпитализированы почти полсотни человек

Массовое отравление детей произошло в лагере в Одесской области. В больницу госпитализировали 46 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Медики диагностировали острый гастроэнтероколит

Новости Украины
11:57

Крымские татары: задержанных в Москве отпустили из полиции (ФОТО, ВИДЕО)

Крымских татар, которых задержали вчера в Москве за мирный протест, отпустили. Пикетчикам выписали крупные штрафы за протест против незаконных арестов и репрессий, на который они вышли накануне

Новости мира
08:22
Новости партнеров
Загрузка...