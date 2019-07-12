На осуждение деятельности Всемирного конгресса украинцев в РФ отреагировали в МИД. Фото: Фишки

https://racurs.ua/n124199-na-osujdenie-deyatelnosti-vsemirnogo-kongressa-ukraincev-v-rf-otreagirovali-v-mid.html

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Министерство иностранных дел Украины отреагировало на признание «нежелательной» в России деятельность Всемирного конгресса украинцев. МИД заявляет, что РФ продолжает репрессивную политику, направленную на ликвидацию общественных организаций украинского меньшинства в России.

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В МИД отметили, что их радует тот факт, что зарегистрированная в Канаде неправительственная организация украинцев угрожает основам конституционного строя и безопасности России. Об этом сообщается в пресс-службе МИД.

Отмечается, что организация занимается поддержкой украинской идентичности и реабилитацией украинцев (гражданских и военных), пострадавших в результате вооруженной агрессии России. Также конгресс занимается вопросом просвещения за пределами Украины и сохранением национальной памяти о жертвах Голодомора в Украине в 1932—1933 годах.

Украина призвала международное сообщество рассматривать решение российской Генпрокуратуры как нарушение прав человека.

Отметим, что после внесения организации в список запрещенных, за продолжение деятельности Всемирного конгресса украинцев на территории России может осуществляться уголовное преследование, а в дальнейшем наложение штрафов и заключение до 8 лет.

Как ранее сообщалось, МИД Украины возмущено отреагировал на задержание крымских татар в Москве и назвал преследование своих граждан нарушением прав человека.