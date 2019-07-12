Virgin Orbit запустила ракету-носій з літака. Фото: "УНН"

https://racurs.ua/ua/n124201-virgin-orbit-zapustyla-raketu-nosiy-z-litaka-video.html

Ракурс

Virgin Orbit, компанія мільярдера Річарда Бренсона, успішно протестувала запуск ракети-носія з висоти у кілька кілометрів.

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У середу, 10 липня, відбувся успішний тест дочірньої компанії Virgin Galactic. Вона запустила ракету Launcher One із пасажирського лайнера Virgin Boeing 747−400 (кодова назва Cosmic Girl). Повідомлення про це з’явилося на офіційній сторінці компанії в Twitter.

Ракета була спущена, коли літак пролітав на висоті близько 10 кілометрів над пустелею Мохаве у Каліфорнії.

Перший тестовий повітряний запуск пройшов успішно, а повноцінний запуск повинен відбутися до кінця 2019 року.

Нагадаємо, що раніше американською компанією SpaceX була випущена ракета-носій Falcon 9 з 60 інтернет-супутниками проекту Starlink.