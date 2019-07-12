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Ракурс
Автомобиль въехал в реку в России: погибли шестеро детей. Фото: 112 Украина

Автомобиль въехал в реку в России: погибли шестеро детей

12 июл 2019, 11:09
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В России автомобиль УАЗ опрокинулся в реку. В результате происшествия погибли десять человек, среди которых шестеро несовершеннолетних детей.

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Трагический инцидент произошел в Туве на территории Бай-Тайгинского района. Установлено, что трагедия произошла во время попытки пересечения реки Шуй вброд. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Министерства внутренних дел.

На месте происшествия обнаружили тела погибших с признаками утопления. Сейчас сотрудники правоохранительных органов пытаются установить точное количество людей, которые находились в транспорте. На месте работает следственно-оперативная группа.

Как ранее сообщал «Ракурс», в середине июня в Закарпатской области лесовоз упал в реку, в результате чего погибли пятеро человек. Трагический инцидент с грузовым автомобилем произошел в Тячевском районе.

Источник: Ракурс


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