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Рада приняла Избирательный кодекс. Фото: Радіо Свобода

Рада приняла Избирательный кодекс

11 июл 2019, 12:05
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Избирательный кодекс Украины приняла Верховная Рада на сегодняшнем пленарном заседании. Документ был рассмотрен во втором чтении.

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Проект Избирательного кодекса № 3112−1, который предусматривает проведение выборов по открытым спискам, получил поддержку 230 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, основной задачей законопроекта об Избирательном кодексе является создание единой унифицированной правовой основы для подготовки и проведения выборов в Украине.

Новый Избирательный кодекс вступит в силу 1 декабря 2023 года, то есть его нормы будут распространяться уже на следующие выборы президента и парламента, а не на запланированные 21 июля этого года. Проходной барьер составляет 5%.

К этому законопроекту были поданы 4 тыс. 568 поправок, которые Рада рассматривала с 6 июня.

Инициировали рассмотрение документа спикер парламента Андрей Парубий, член «Народного фронта» Леонид Емец и руководитель подкомитета по вопросам выборов и референдумов Комитета по правовой политике и правосудию, член БПП Александр Черненко. Последний сегодня был докладчиком по поправкам в Избирательный кодекс.

По мнению авторов проекта закона об Избирательном кодексе, основной проблемой законодательства о выборах является применение избирательных систем, которые из-за отсутствия возможности для избирателей выбирать персональный состав парламента создали ситуацию оторванности народных депутатов всех уровней от граждан, которые их избирают в органы власти.

Выборы по открытым спискам — это фактически голосования за конкретного кандидата в этом списке, а не за всю партию. Кто набирает больше голосов, тот и поднимается в рейтинге, поэтому в итоге ситуация может кардинально измениться по сравнению с тем, что на старте зарегистрировала партия. Общий результат партии будет зависеть от количества голосов, которые в совокупности набрали кандидаты.

Источник: Ракурс


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